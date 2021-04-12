Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Владимир Путин прибыл в Энгельс, чтобы в честь Дня космонавтики посетить музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина, открывшего для человечества космическую эру 12 апреля 1961 года.

Добравшись до памятника Гагарину, президент возложил цветы в память о первом космонавте и его свершениях.

После этого Путин проведет совещание по вопросам развития космонавтики в России. Оно пройдет в режиме видеоконференции.