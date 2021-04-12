Опубликовано видео с вертолетов, тушащих пожар на «Невской мануфактуре»

Опубликовано видео с вертолетов Ми-8, направленных Минобороны на тушение масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге.

Воду для тушения набирают из реки Нева. В момент сброса видно, что у полыхающего здания полностью обрушилась крыша, внутри тлеют обломки, вокруг образовались огромные клубы дыма.

Вертолеты взлетели с аэродромов Пушкино и Левашово. Решение об использовании воздушной техники принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.