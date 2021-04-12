Оперштаб приостанавливает полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ принял решение приостановить полеты пассажирских авиакомпаний в Турцию на полтора месяца. Решение вступит в силу с 15 апреля и продлится до 1 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

В первую очередь ограничения затронут чартерные рейсы. Источник уточнил, что эвакуация российских туристов с территории Турции проводиться не будет, вывоз проводится планово.

Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию в связи с плохой эпидемиологической ситуацией. По его мнению, Турция не успеет подготовиться к сезону. Также Онищенко считает, что в стране будет «плохой и небезопасный» сервис.