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Оперштаб приостанавливает полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию

Алексей Курильченко
18:28 12.04.2021
Ограничения продлятся полтора месяца и затронут чартерные рейсы.
Оперштаб приостанавливает полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию
© Фото: Mirjam Schmitt, dpa, Globallookpress
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ принял решение приостановить полеты пассажирских авиакомпаний в Турцию на полтора месяца. Решение вступит в силу с 15 апреля и продлится до 1 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

В первую очередь ограничения затронут чартерные рейсы. Источник уточнил, что эвакуация российских туристов с территории Турции проводиться не будет, вывоз проводится планово.

Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию в связи с плохой эпидемиологической ситуацией. По его мнению, Турция не успеет подготовиться к сезону. Также Онищенко считает, что в стране будет «плохой и небезопасный» сервис.

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