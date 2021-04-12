Путин призвал использовать преимущества в космической отрасли для обороноспособности страны

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления ее обороноспособности.

«Использовать наши преимущества для укрепления обороноспособности страны - об этом я тоже уже упоминал, - наращивания темпа научно-технологического и экономического развития страны», - отметил глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.

Путин также напомнил, что в январе прошлого года утвердили Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Как подчеркнул президент, они являются ориентиром для реализации масштабных задач в освоении космоса.

Ранее Владимир Путин отметил связь космической отрасли и обороны России. Президент выразил уверенность, что в отрасли будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королева.