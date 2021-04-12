Владимир Путин отметил связь космической отрасли и обороны России
Президент выразил уверенность, что в отрасли будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королева.
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Владимир Путин из Энгельса проводит видеоконференцию по развитию космической отрасли. В совещании принимает участие и министр обороны России Сергей Шойгу.
«В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая область напрямую связана с обороной, хочу это напомнить», - отметил президент.
Президент выразил уверенность, что в отрасли будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королева.