Армия Владимир Путин отметил связь космической отрасли и обороны России Тимур Шерзад Президент выразил уверенность, что в отрасли будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королева. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Владимир Путин из Энгельса проводит видеоконференцию по развитию космической отрасли. В совещании принимает участие и министр обороны России Сергей Шойгу. «В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая область напрямую связана с обороной, хочу это напомнить», - отметил президент. Президент выразил уверенность, что в отрасли будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина и Сергея Королева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика