В Санкт-Петербурге число погибших при пожаре увеличилось до двух

В Санкт-Петербурге при пожаре на «Невской мануфактуре» число погибших увеличилось до двух. Об этом сообщают экстренные службы.

Ранее пожару присвоили пятый ранг сложности. Средняя часть здания полностью охвачена пламенем, крыша в области горения обрушилась. На месте работают пожарные расчеты - они поливают водой полыхающее здание.