В Санкт-Петербурге число погибших при пожаре увеличилось до двух
По данным МЧС, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали 40 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Андрей Бессонов, РИА Новости
В Санкт-Петербурге при пожаре на «Невской мануфактуре» число погибших увеличилось до двух. Об этом сообщают экстренные службы.
Ранее пожару присвоили пятый ранг сложности. Средняя часть здания полностью охвачена пламенем, крыша в области горения обрушилась. На месте работают пожарные расчеты - они поливают водой полыхающее здание.