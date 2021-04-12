СК Москвы ведет расследование убийства в фитнес-клубе
Преступление было совершено возле беговых дорожек.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Сотрудники столичного управления Следственного комитета России ведут расследование убийства мужчины в одном из фитнес-клубов города.
Следы преступления остались возле беговых дорожек - правоохранители тщательно их изучают для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее помощник руководителя столичного ГСУ СК Мария Карьгина заявила, что убийство было совершено из огнестрельного оружия. Потерпевший скончался на месте.