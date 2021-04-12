Реабилитолог объяснил, как правильно возвращаться к тренировкам после COVID-19

Возвращаясь к спортивным тренировкам после перенесенной коронавирусной инфекции, нельзя сразу начинать с максимальной нагрузки. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников. Он уточнил, что сначала верхним пределом должна стать нагрузка в 50% от максимальных возможностей.

«Спортсменам для того, чтобы адекватно вернуться к показателям, которые были до заболевания COVID, в первую неделю официального выздоровления, когда уже можно выходить и начинать какую-то спортивную деятельность, нагрузку спрогнозировать так, чтобы она обязательно соответствовала максимум 50% от возможностей», - указал Кожевников.

Он отметил, что в противном случае есть риск развития осложнения. Реабилитолог обратил внимание, что это же правило справедливо, когда речь идет о восстановлении в спорт после других серьезных вирусных заболеваний, включая грипп.

Ранее специалист посоветовал делать дыхательную гимнастику и несложные физические упражнения, чтобы восстановиться после коронавируса.