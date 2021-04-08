Тренер назвал главные правила восстановления после COVID-19

Чтобы восстановиться после коронавируса, важно соблюдать два основных правила: делать дыхательную гимнастику и несложные физические упражнения. Об это телеканалу «Звезда» рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников.

«Минимум две недели после последнего подъема температуры никаких физических нагрузок быть не может, могут быть элементы, связанные с активностью. Никаких рекордов ставить не надо. Также я бы рекомендовал держать на контроле общий анализ крови, где может быть показана свертываемость, насколько сгущена кровь», - уточнил он.

Также специалист посоветовал соблюдать питьевой режим. По словам Кожевникова, в период реабилитации стоит пить около 30 мл воды на 1 кг веса.