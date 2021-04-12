В кабмине одобрили проект по включению вакцины от COVID-19 в список профилактических препаратов

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект о включении прививки против коронавирусной инфекции в перечень профилактических препаратов. На данный момент законопроект одобрен для дальнейшего рассмотрения.

«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок, прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную Думу для скорейшего рассмотрения», - цитирует слова первого заместителя Председателя Госдумы Александра Жукова пресс-служба фракции «Единая Россия».

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V». В ходе исследований специалисты планируют повторно делать прививки людям, у которых снизилось количество антител.