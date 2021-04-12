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«Творог, как золото на Земле»: эксперт рассказала об отличиях космической еды от земной

Кира Карон
16:19 12.04.2021
С 1961 года российские ученые разрабатывают специальные рецептуры для экипажей. Для этого есть специальная профессия «конструктор космического питания».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Иван Вагнер,ВКонтакте
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На МКС космонавт испытывает эмоционально-психическое напряжение, и прибывает в состоянии невесомости. Для таких условий необходим специальный рацион питания, и он должен отвечать определенным требованиям. Об этом рассказала старший руководитель проектов  «Лаборатории космического питания» Екатерина Афанасенко.

«Во-первых, он более питательный и сбалансированный, чем у нас на Земле. С 1961 года российские ученые разрабатывают специальные рецептуры для экипажей. Есть специальная профессия "конструктор космического питания". Первым профессию освоил Добровольский Виктор Францевич», - поделилась Афанасенко.

Она отметила, что при разработке блюд учитываются все важные элементы питания.


«Получается, что разрабатывают технические требования в которых указывают количество белков, жиров и углеводов. Так же очень важны и витамины, макро- и микроэлементы, которые они употребляют с питанием. И вот интересный факт. Творог в космосе ценится, как золото на Земле. Он восполняет запасы кальция космонавтов в их организме, так как в условиях космоса кальций вымывается из костей», - рассказала эксперт.

По слова Афанасенко, многие считают, что питания космонавтов жидкое, но на самом деле продукты приближены к тем, которые употребляют на Земле.

«Есть распространенное мнение, что питание космонавтов жидкое или пюреобразное. Но на самом деле продукты максимально приближены к тем, которые мы употребляем на Земле. Даже поставляют определенные фрукты и овощи космонавтам. Большая часть рациона состоит из сублимированных продуктов. Сублимация продуктов это - удаление влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума», - отметила эксперт.

Также она рассказала о том, что еда для космонавтов выступает в роли психологической и эмоциональной поддержки.

«Еще один интересный факт. Еда для космонавтов, на самом деле, выступает в роли психологической и эмоциональной поддержки, так как она напоминает им о доме и вызывает положительные эмоции. Поэтому все блюда космонавты дегустируют на Земле, и для каждого составляется индивидуальный рацион», - сказала старший руководитель проектов  «Лаборатории космического питания» Екатерина Афанасенко.

В заключение эксперт отметила, что «на орбите очень важны вкусы и запахи, потому что космонавты работают в замкнутом пространстве на МКС».

«При этом в космосе все рецепторы работают иначе. Даже на высоте 10-12 километров у нас иначе воспринимаются вкусы, и обоняние меняется. Как раз вкус еды зависит от тех двух составляющих, поэтому питание для космонавтов может быть более соленое, или перченное, чтобы сохранялась яркость вкусов. Даже в полете на самолетах еду подают более соленую, чем ту, которую мы потребляем на Земле», - рассказала Афанасенко.

Ранее члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики.

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