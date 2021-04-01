Новак заявил об увеличении объемов добычи нефти в РФ

В мае-июле Россия нарастит добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Альянс 1 апреля договорился о постепенном наращивании объемов добычи нефти. Вице-премьер Александр Новак отметил, что решение может быть пересмотрено, так как представители ОПЕК+ договорились встречаться каждый месяц.

«Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тыс. баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев», - заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Также Новак отметил, что в мире снижаются мировые коммерческие запасы нефти - в июле 2020 года наблюдались излишки в размере 207 миллионов баррелей относительно среднего пятилетнего значения. На сегодняшний день эти запасы снизились до 50 миллионов. Новак считает, что в ближайшие месяцы мировая нефтедобыча выйдет на нормальное соответствие пятилетнего среднего значения.

В 2020 году США нарастили закупку российских нефтепродуктов до рекордного уровня. В сутки Москва поставляла за океан в среднем 538 тысяч баррелей, что составило семь процентов от общих закупок. Ранее этот показатель достигал лишь 0,5 процента.