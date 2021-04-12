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Депутат прокомментировал слухи о штрафах за шипованную резину

Алексей Курильченко
15:46 12.04.2021
Александр Васильев высказался за введение подобного штрафа для обеспечения безопасности на дорогах.
Депутат прокомментировал слухи о штрафах за шипованную резину
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев опроверг слухи о введении в России штрафов за использование зимних шипованных шин в теплое время года. Однако депутат считает, что такая мера необходима из соображений безопасности и целостности дорожного покрытия.

«Вопрос использования зимней шипованной резины открыт, к нему надо возвращаться. Надо это закреплять законодательно и вводить ответственность за неисполнение этого закона. Должен быть штраф в размере стоимости одной покрышки, то есть три тысячи рублей», - рассказал Васильев в интервью радио Sputnik.

Депутат также призвал водителей использовать шины, соответствующие времени года и отметил, что в теплое время шипованные шины могут «оставлять колею» на московских дорогах.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев дал советы водителям, не ездившим всю зиму. Он призвал автолюбителей проверить функционирование автомобиля перед первыми поездками после перерыва.

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