Эксперт дал советы водителям, не ездившим всю зиму

После прихода весны количество автомобилистов на российских дорогах заметно вырастает, так как некоторые из них не используют свой транспорт в зимний период. Часто машины ждут своего часа по несколько месяцев, порой даже стоя на улице. Об этом рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

При таком сценарии, крайне важно проверить функционирование автомобиля перед первыми после перерыва поездками. Так, к примеру, за время простоя у машины могли заржаветь диски или спуститься шины. Также следует проверить уровень жидкостей (в особенности тормозной) и работу световых элементов.

Кроме того, по словам эксперта, очень важно не «стартовать» с поездками сходу, а заново привыкнуть к управлению транспортом. В ином случае ощущение непривычного движения с пробками и периодическими авариями может сильно вывести из равновесия.

«Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать», - подметил Канаев в интервью радио Sputnik.

Ранее автомобильный эксперт рассказал о мерах предосторожности при починке своего автомобиля. В первую очередь, по его замечанию, важно закрепить транспортное средство, чтобы оно не «уехало» самостоятельно в самый ответственный момент.