Россия получает новые заявки на покупку С-400

Россия получает новые заявки от иностранных заказчиков на поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

«Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения», - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о сроках поставок С-400 Индии.

В феврале на Международном военно-техническом салоне IDEX 2021 глава Рособоронэкспорта Александр Михеев отметил повышенный интерес многих стран к российским комплексам С-400 и «Панцирь-С1М», а также к танку Т-14 «Армата».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.