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Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти

Светлана Иванова
14:53 12.04.2021
Рефлекторно при тромбозе легочной артерии может остановиться сердце, рассказал врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Тромбоз представляет собой процесс образования тромба внутри сосуда, артерии или вены, при котором при развитии закупорки всего просвета, ткань, находящаяся ниже по течению, погибает. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Он уточнил, что при венозном тромбозе конечностей возникает риск возникновения тромбоза легочной артерии, что является потенциально жизнеугрожающим состоянием.

«Образовавшиеся в венах нижней конечности тромбы, помимо прочего, таят в себе такую опасность: они могут отлетать-влетать из вены, дальше отрываться, попадать в правое предсердие, из правого предсердия в правый желудочек и оттуда в легочную артерию, могут вызывать уже тромбоз, закупорку легочной артерии, которое является потенциально жизнеугрожающим состоянием», - указал доктор.

Кардиолог пояснил, что, во-первых, рефлекторно при тромбозе легочной артерии может остановиться сердце, во-вторых, резко снижается насыщение крови кислородом, и возникает сильная одышка.

На развитие венозного тромбоза конечности, чаще всего ноги, указывает резкое возникновение отечности, боли и повышение температуры пораженной ноги.

Ашихмин уточнил, что главными причинами развития тромбозов кроме генетического фактора является неправильный образ жизни, включая злоупотребление вредными привычками.

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