Пожар на «Невской мануфактуре» сняли с коптера
Средняя часть здания оказалась полностью охвачена пламенем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Возгорание на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге были сняты с высоты полета коптера.
Средняя часть здания полностью охвачена пламенем, крыша в области горения обрушилась. На месте работают пожарные расчеты - они поливают водой полыхающее здание.
По данным МЧС, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали 40 человек.