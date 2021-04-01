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Адвокат Эдварда Била сообщил о проведении обысков в доме блогера

Алексей Курильченко
21:45 01.04.2021
По его словам, полиция прибудет в квартиру задержанного «с минуты на минуту».
Адвокат Эдварда Била сообщил о проведении обысков в доме блогера
© Фото: МВД РФ
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Полиция Москвы проведет обыски в квартире блогера Эдварда Била, задержанного по делу о массовом ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Полиция решила провести в московской квартире моего подзащитного обыски, которые начнутся с минуты на минуту», - цитирует слова защитника агентство ТАСС.

По прибытию к месту содержания блогера Жорин отметил, что имеет противоречивые сведения о произошедшей аварии. Защитник намерен сравнить версию Эдварда Била с официальными данными.

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