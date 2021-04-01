«Обстоятельства противоречивые»: адвокат Эдварда Била прокомментировал информацию о ДТП с участием блогера

Адвокат Сергей Жорин прибыл в УВД, где находится его подзащитный, блогер Эдуард Биль, известный как Эдвард Бил. По словам адвоката, ему поступила противоречивая информация об обстоятельствах аварии на Садовом кольце, инициатором которой, по данным МВД, и был блогер.

«На данный момент я знаю об обстоятельствах из СМИ - они противоречивые. Был один вектор распространения информации, потом стал другой, когда выяснилось, что за рулем был Эдуард. Сейчас я встречусь с ним, выясню его версию, выясню объективные обстоятельства - только после этого можно будет что-то сказать», - рассказал журналистам Жорин.

ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло в четверг, 1 апреля, около 11.40 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца. При аварии серьезно пострадала 41-летняя женщина - она находится в больнице в тяжелом состоянии.