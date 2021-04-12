Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военнослужащие возложили цветы к могиле Гагарина у Кремлевской стены

Андрей Аркадьев
13:59 12.04.2021
На торжественной церемонии присутствовали военнослужащие, ветераны, студенты профильных вузов и сотрудники ракетно-космической отрасли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Торжественная церемония, посвященная памяти Юрия Гагарина, состоялась у стен Кремля, где захоронен легендарный космонавт. Возложить цветы приехали военнослужащие, ветераны, студенты профильных вузов и сотрудники ракетно-космической отрасли.

Члены делегации также почтили память основоположника практической космонавтики главного конструктора Сергея Королева.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Первым на околоземной орбите оказался советский космонавт Юрий Гагарин. Событие произошло в этот день в 1961 году.

В Военной академии РВСН имени Петра Великого в подмосковной Балашихе - ко Дню космонавтики выставили более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения. Их впервые решили продемонстрировать широкой публике в видеоформате.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:34 В стране и мире
Путин посетит парк покорителей космоса в Саратовской области
11:55 ОПК
Подводный «Страж»: в России скрестили субмарину и патрульный корабль
10:23 В стране и мире
Видео
«Я обыкновенный русский человек»: каким был первый космонавт планеты Юрий Гагарин
09:43 В стране и мире
Видео
Мы - первые: Россия отмечает День космонавтики
06:52 Армия
Видео
Специалисты РЭБ на учении в Сибири сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
«При перегрузках 5G подумал, что не выдержу»: космонавт Лазуткин о первом полете к звездам и ощущениях при старте и приземлении
Видео
«Новый вход в метро»: в Москве возле подъезда жилого дома провалился асфальт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.