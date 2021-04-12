Военнослужащие возложили цветы к могиле Гагарина у Кремлевской стены

Торжественная церемония, посвященная памяти Юрия Гагарина, состоялась у стен Кремля, где захоронен легендарный космонавт. Возложить цветы приехали военнослужащие, ветераны, студенты профильных вузов и сотрудники ракетно-космической отрасли.

Члены делегации также почтили память основоположника практической космонавтики главного конструктора Сергея Королева.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Первым на околоземной орбите оказался советский космонавт Юрий Гагарин. Событие произошло в этот день в 1961 году.

В Военной академии РВСН имени Петра Великого в подмосковной Балашихе - ко Дню космонавтики выставили более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения. Их впервые решили продемонстрировать широкой публике в видеоформате.