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Минобороны РФ представило уникальную экспозицию ракетно-космической техники

Валентина Пескова
11:00 12.04.2021
Ко Дню космонавтики экспозицию выставили в Военной академии РВСН имени Петра Великого.
© Видео: Академия РВСН © Фото: Академия РВСН
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В лучшем политехническом вузе России - Военной академии РВСН имени Петра Великого в подмосковной Балашихе - ко Дню космонавтики благодаря специалистам из Минобороны РФ выставили более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые решили продемонстрировать широкой публике в видеоформате.

Ракетно-космическая техника представлена в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского, где курсанты вуза изучают конструкции изделий не в виде статических макетов, а с помощью демонстрационных возможностей их агрегатов, работ узлов и механизмов.

О принципах работы всех космических систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных экспонатов, среди которых - подлинный технологический макет, который участвовал в наземных испытаниях бортовой аппаратуры во время подготовки к первому полету искусственного спутника земли в 1957 году. Там же находятся и другие - космический аппарат серии «Зенит», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-21», который пилотировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологический макет космического корабля «Союз-ТМ», первый образец семейства космических аппаратов «Молния-1», предназначенный для правительственной связи и телевещания, а также космический аппарат «Марс-Венера», приборы космической фотосъемки и другие интересные технические приспособления.

Кроме того, в учебном заведении имеется также зал ракетной техники имени Сергея Королева. Учебную аудиторию с межконтинентальными баллистическими ракетами не отделить от космической отрасли. Поскольку космические ракеты изначально создавались, эксплуатировались и запускались теми же людьми, которые создавали межконтинентальные баллистические ракеты.

В филиале вуза - Серпуховском военном институте Ракетных войск - начинал свою дорогу на околоземную орбиту Герой СССР, летчик-космонавт, полковник Александр Артюхин и Герой СССР, полковник Александр Александров, командир экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».

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