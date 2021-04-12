Путин посетит парк покорителей космоса в Саратовской области

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 апреля, в ходе поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к установленному там памятнику. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Затем глава государства проведет в Энгельсе совещание о планах развития космической деятельности в России. Основные доклады представят вице-премьер Юрий Борисов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Будет также обсуждение. Совещание состоится в формате видеоконференции», - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

В ходе поездки в Энгельс президент будет находиться в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Песков также рассказал о планах проведения отдельной встречи Путина с Радаевым.