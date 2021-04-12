СМИ: в США подтвердили, что за аварией на ядерном объекте в Иране стоит Израиль

По сообщениям СМИ, Израиль действительно имеет отношение к аварии, произошедшей на ядерном объекте в иранском Натанзе. Соответствующую информацию сообщил газете New York Times неназванный источник, являющийся официальным лицом в Соединенных Штатах.

По сообщению источника, сведения об отключении электричества пока еще достаточно обрывочны. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме отказалась давать какие-либо комментарии после произошедшего в воскресенье.

Также стало известно, что официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе после аварии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное агентство телевещания, в результате инцидента в командировке Камальванди получил переломы. Сейчас он пребывает в стабильном состоянии.

Ранее указывалось, что в Организации атомной энергии Ирана посчитали происшествие на заводе по обогащению урана в Натанзе проявлением «ядерного терроризма». СМИ сообщили, что источники в разведке будто бы считают причиной случившегося кибератаку со стороны Израиля.