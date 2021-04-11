СМИ: за аварией на ядерном объекте в Иране может стоять Израиль

За инцидентом на иранском ядерном объекте может стоять Израиль. Об этом сообщает израильская телерадиокомпания КАН, ссылаясь на источники в разведке.

«Источники в разведке сообщают, что Израиль стоит за действиями в Натанзе. Речь идет об израильской кибератаке, к которой причастен "Моссад"», - информирует телерадиокомпания.

Стоит отметить, что в материале не уточняется, об источниках в разведке какого именно государства идет речь.

Утром 11 апреля иранские власти сообщили, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для экологии не возникло.

Позже в Организации атомной энергии Ирана заявили, что случившееся является нападением и проявлением «ядерного терроризма».