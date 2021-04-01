Число заражений COVID-19 во Франции превысило 4,6 миллиона
За сутки выявлено более 59 тысяч случаев заболевания.
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Во Франции за сутки выявлено 59 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболеваний выросло до 4 644 423 случаев.
За сутки скончалось 304 пациента с COVID-19. Общее число смертей составило 95 667, передает издание RT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ужесточении карантинных мер. Введенные в 19 департаментах Франции ограничения распространятся на всю страну. Решение вступит в силу с 3 апреля.