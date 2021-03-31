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Во Франции ужесточат коронавирусные ограничения

Алексей Курильченко
21:42 31.03.2021
Карантинные меры, введенные в 19 департаментах, распространятся на всю страну.
Во Франции ужесточат коронавирусные ограничения
© Фото: pixabay.com
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Введенные в 19 департаментах Франции карантинные меры распространятся на всю страну. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Решение вступит в силу с 3 апреля.

«Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели», - заявил президент в телеобращении.

Ранее европарламентарий от Франции Брис Ортефе напомнил об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что некоторые государства Европы, включая Францию, в настоящий момент уже заключили соглашения на производство российской вакцины.

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