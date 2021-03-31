Во Франции ужесточат коронавирусные ограничения

Введенные в 19 департаментах Франции карантинные меры распространятся на всю страну. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Решение вступит в силу с 3 апреля.

«Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели», - заявил президент в телеобращении.

Ранее европарламентарий от Франции Брис Ортефе напомнил об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что некоторые государства Европы, включая Францию, в настоящий момент уже заключили соглашения на производство российской вакцины.