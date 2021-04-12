В Кремле отметили важность заботы об интересах русскоговорящих жителей Донбасса

За последние дни не было запросов от Владимира Зеленского о переговорах с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«За последние дни я не видел никаких запросов. Мне неизвестно о том, что были в последние дни какие-то запросы», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду на возобладание политической мудрости в Киеве и сходе провокационных действий на нет.

«В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать», - заметил пресс-секретарь.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия заботится о русскоязычных людях по всему миру, однако носители русского языка на юго-востоке Украины оказались в особом положении - их отвергло собственное государство.

«Мы всегда говорили, что гражданская война на Украине - это большая трагедия для соседней нам Украины, для всех нас и для Европы в целом», - заметил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к миру в Донбассе. Напомним, в феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Республика получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.