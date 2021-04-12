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Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем

Светлана Иванова
12:17 12.04.2021
При развитии ожирения в организме возникает сопротивление току крови из-за большого объема подкожно-жировой клетчатки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress
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Сердечная недостаточность при миокардитах, особенно при миокардиопатиях, обязательно приводит к снижению подвижности человека. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. Он уточнил, что эта связь работает и в другую сторону: при ожирении предсказуемо растет риск развития сердечно-сосудистых патологий.

«Первично бывает сердечная недостаточность, а вторично уже ожирение, лишний вес и наоборот. Стоит только появиться одному, то непременно появляется второе явление», - пояснил доктор.

Он указал, что при развитии ожирения в организме появляются большие объемы подкожно-жировой клетчатки, содержащей множество капилляров.

«Капилляры эти сжаты, то есть возникает сопротивление току крови, особенно артериальной крови, и, таким образом, формируется уже и гипертоническая болезнь, то есть артериальная гипертензия, и формируется сердечная недостаточность, особенно левожелудочковая в данном случае чаще всего», - пояснил Хорошев.

Он добавил, что со временем присоединяется и правожелудочковая сердечная недостаточность, следствием становятся одышка и ухудшение оксигенации крови (обогащение кислородом крови).

«Жир появляется не только в подкожно-жировой клетчатке, но внутриорганно, то есть и в печени самой, и в легких, в легочной ткани. Следовательно, сопротивление току крови все возрастает и возрастает, оксигенация ухудшается», - указал кардиолог.

По его словам, когда тканям и органам не хватает кислорода, то возникает огромное количество недоокисленных продуктов, поскольку все жизненные процессы, все биохимические реакции организма недозавершаются. В этом случае во всех клетках человеческого организма возникают «глыбки» недоокисленных продуктов: пируватов, оксалатов, которые начинают буквально забивать клетку, продолжая при этом накапливаться.

Все это становится причиной ухудшения здоровья человека, пояснил врач. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание в итоге приводят к смерти, и это надо понимать, резюмировал доктор.

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