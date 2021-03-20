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Медики назвали необычную причину ожирения

Светлана Головина
04:19 20.03.2021
Из-за недосыпа в организме человека увеличиваются шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов.
Медики назвали необычную причину ожирения
© Фото: pixabay.com
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Специалисты из Соединенных Штатов установили, что причиной набора лишнего веса может стать неправильный режим сна.

Из-за недосыпа в организме человека увеличиваются шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов. В другом случае, если спать больше необходимого, значительно возрастает вероятность возникновения висцерального жира.

«Он крайне опасен, из-за того, что взаимосвязан с метаболическим синдромом, который способствует развитию заболеваний сердца», - пишет Express.

Чтобы избежать процесса ожирения специалисты советуют спать ночью ежедневно от шести до восьми часов.

Ранее специалист по интегративной медицине Эндрю Вейл рекомендовал при бессоннице или неожиданном пробуждении использовать дыхательную методику «4−7-8», которая помогает расслабиться и уснуть.

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