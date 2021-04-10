В Японии зафиксировали пять землетрясений за день

В субботу на юго-западе Японии произошли пять землетрясений. Магнитуда каждого из них превышала 4 балла. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от островов Токара префектуры Кагосима и залегал на глубине около 20 километров под океанским дном.

Угроза цунами не объявлялась, данные о разрушениях пострадавших также не поступали. Однако сейсмологи предупредили о том, что активность толчков может продолжаться в течение несколько дней.

К настоящему моменту в этом районе страны произошло уже 57 землетрясений.