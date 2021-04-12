«Из-за американских подлых санкций»: в Роскосмосе рассказали о потерянных контрактах

Роскосмос потерял несколько потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за американских санкций. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться», - передает РИА Новости слова Рогозина.

Он добавил, что это касается тех случаев, когда в космическом аппарате есть комплектующие Мade in USA.

Ранее глава Роскосмоса привел убедительные доказательства бессмысленности совершаемых Соединенными Штатами действий. В качестве примера необдуманности санкций со стороны США Рогозин привел самарское предприятие «Прогресс», на котором производят ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых в том числе и американские астронавты попадают на МКС.