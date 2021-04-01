«Случайное стечение обстоятельств»: знакомый пранкера Эдварда Била о причинах массового ДТП на Садовом кольце

Знакомый блогера Эдуарда Биля, известного как Эдвард Бил, рассказал журналистам о том, что могло послужить причиной массового ДТП на Садовом кольце, которое инициировал автомобиль Audi, за рулем которого находился Биль. Знакомый, отказавшийся называть свое имя, считает, что авария не была результатом розыгрыша, которыми занимался блогер.

«Я думаю люди, которые ездят на таких мощных машинах, у них уже какой-то азарт в крови... Конечно, гонять на такой скорости по городу небезопасно для других участников дорожного движения... Думаю он (Эдвард Бил - прим.ред.) взял машину на тест-драйв, показать машину зрителям. Я думаю авария - это случайное стечение обстоятельств, а не шутка в честь 1 апреля», - рассказал «Звезде» знакомый блогера, назвавшийся как Defender93.

ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло в четверг, 1 апреля, около 11.40 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца. Пострадавшая в аварии на Садовом кольце в Москве 41-летняя Мария находится больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.