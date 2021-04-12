Рогозин рассказал о готовящихся изменениях в отечественной космонавтике в год 60-летия полета Гагарина

В год празднования юбилея первого полета человека в космос, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным, Россия работает над созданием инновационной современной техники и движется к новым свершениям в отрасли. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли», - отметил гендиректор корпорации в видеообращении.

Он отметил, что стране в ближайшее время предстоит переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований. Рогозин также подчеркнул, что сейчас перед космической отраслью простираются широкие возможности для международного сотрудничества, и указал, что она вполне способна успешно решить все поставленные перед ней главой государства и народом задачи.

Глава Роскосмоса поздравил с праздником всех сотрудников ракетно-космической отрасли. Он также отметил, что крайне важный вклад в ее развитие имеют не столько обстоятельства, сколько люди с их волей, профессионализмом и целеустремленностью.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ подготовил специальные юбилейные монеты номиналом в 25 рублей. Серия была приурочена к юбилею полета в космос Юрия Гагарина, совершенного 12 апреля 1961 года.