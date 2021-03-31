Банк России выпустил памятные монеты к 60-летию первого полета Юрия Гагарина

Российский Центробанк выпустил юбилейные монеты к 60-летию первого полета в космос летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина. Номинал монет составит 25 рублей.

Монеты будут отлиты из серебра, а также - недрагоценного металла, в том числе, с нанесенным на них цветным покрытием. На лицевой стороне каждой из них будет нанесено рельефное изображение герба России, а на оборотной - летящая фигура человека с крыльями на фоне звездного неба и созвездий по знакам Зодиака.

Тираж серебряных монет составит одну тысячу и 0,5 тысячи экземпляров (с классическим и цветным рисунком), а также 850 тысяч и 150 экземпляров - из недрагоценных металлов.

Этими памятными денежными знаками можно будет расплачиваться. Правда, если станет не жалко, поскольку их обладателю наверняка захочется сохранить такие раритеты у себя на память.