Водитель машины каршеринга госпитализирован после ДТП в Москве

Пользователь столичного каршеринга, выехавший на встречную полосу за рулем взятого на прокат автомобиля, госпитализирован после ДТП. Согласно имеющейся информации, водителем оказался 29-летний молодой человек. В аварии никто не погиб.

Временно заблокированное на части полос движение на Кутузовском проспекте к настоящему моменту полностью восстановлено. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на московской дороге произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Один из участников движения выехал на встречную полосу и на полной скорости «влетел» в следовавшую по своему пути машину.