Лоб в лоб: на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля
После аварии, четыре из пяти полос движения оказались заблокированы.
© Видео: Департамент транспорта Москвы, telegram © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Москве на Кутузовском проспекте. О случившемся сообщает столичный департамент транспорта.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как один из участников ДТП выехал на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил другой автомобиль.
В настоящий момент заняты четыре из пяти полос движения. В сторону центра Москвы образовалась длинная пробка. Движущиеся в область автомобилисты тоже испытывают затруднения. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД. О состоянии участников аварии не сообщается.