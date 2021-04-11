Лоб в лоб: на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Москве на Кутузовском проспекте. О случившемся сообщает столичный департамент транспорта.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как один из участников ДТП выехал на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил другой автомобиль.

В настоящий момент заняты четыре из пяти полос движения. В сторону центра Москвы образовалась длинная пробка. Движущиеся в область автомобилисты тоже испытывают затруднения. На месте ДТП работают экипажи ГИБДД. О состоянии участников аварии не сообщается.