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Украинские силовики рассказали о погибшем военном в Донбассе

Виктория Ивашечкина
09:03 11.04.2021
Еще один военнослужащий получил пулевое ранение, его госпитализировали.
Украинские силовики рассказали о погибшем военном в Донбассе
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Украинские силовики сообщили, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. В результате этого один военный погиб, один ранен.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины сообщил в соцсетях, что за минувшие сутки ополченцы «десять раз нарушили режим прекращения огня, из которых девять обстрелов по позициям украинских защитников».

Еще один военный получил пулевое ранение, его госпитализировали. Отмечается, что он находится в состоянии средней тяжести.

«Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью», - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций для провокационных обстрелов территории Донецкой народной республики.

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