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СМИ: личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse выложили в сеть

Виктория Ивашечкина
08:22 11.04.2021
Имена, указанные в учетных записях, ссылки на фотографии и сведения об аккуанте оказались в общем доступе.
СМИ: личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse выложили в сеть
© Фото: Markus Spiske, Pixabay
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Хакеры выложили в открытый доступ данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.

Как отмечается, информация появилась на популярном среди интернет-мошенников сетевом форуме. Речь идет об именах, указанных в учетных записях, ссылках на фотографии пользователей, а также сведениях об их аккаунтах.

Помимо этого, приводятся данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse, когда они были зарегистрированы. Наличие данных сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан, передает Cyber News

Ранее сообщалось, что в сеть утекли личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Представитель социальной сети заявил, что данные были похищены из-за уязвимости, исправленной в 2019 году.

Представитель социальной сети заявил, что данные были похищены из-за уязвимости, исправленной в 2019 году.

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