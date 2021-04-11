СМИ: личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse выложили в сеть
Хакеры выложили в открытый доступ данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.
Как отмечается, информация появилась на популярном среди интернет-мошенников сетевом форуме. Речь идет об именах, указанных в учетных записях, ссылках на фотографии пользователей, а также сведениях об их аккаунтах.
Помимо этого, приводятся данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse, когда они были зарегистрированы. Наличие данных сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан, передает Cyber News.
Ранее сообщалось, что в сеть утекли личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Представитель социальной сети заявил, что данные были похищены из-за уязвимости, исправленной в 2019 году.
Представитель социальной сети заявил, что данные были похищены из-за уязвимости, исправленной в 2019 году.