Евкуров посетил тренировку артиллеристов в Подмосковье

Перспективный комплекс разведки, управления и связи, а также новейшие дроны применили военнослужащие во время тренировки на полигоне Алабино, в ходе которой отрабатывались действия артиллерийских расчетов.

За действиями военнослужащих наблюдал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Также солдаты и офицеры показали приемы ближнего и ножевого боя, которые только собираются включить в боевую подготовку мотострелковых и воздушно-десантных подразделений.

Накануне, 31 марта, в Алабино прошла первая тренировка грядущего парада на Красной площади в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали как пешие парадные расчеты, так и механизированная колонна.