Доводя до совершенства: первая тренировка Парада Победы прошла в Подмосковье

Первая тренировка грядущего парада на Красной площади в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщает Минобороны России.

В тренировке участвовали как пешие парадные расчеты, так и механизированная колонна. Это первая тренировка из 12 - именно столько требуется, чтобы довести до совершенства действия всех 12 000 задействованных в параде человек, отточить каждое движение.

Пешая колонна будет насчитывать 37 парадных расчетов - они будут представлять соединения и воинские части, военно-учебные заведения, Суворовские и Нахимовские училища, кадетские корпуса и «Юнармию», а также другие ведомства и министерства.

Все участники московского парада вакцинированы от новой коронавирусной инфекции. Войска РХБЗ регулярно дезинфицируют как парадную площадку, так и военную технику и транспортные средства.

В 2021 году в параде будут участвовать более 12 000 человек, 190 единиц вооружения и военной техники, а еще 53 самолета и 23 вертолета.