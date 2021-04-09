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В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить сезонное обострение аллергии

Анна Назайкина
11:01 09.04.2021
Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения.
В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить сезонное обострение аллергии
© Фото: Brittany Colette, Unsplash
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Весна является сезоном, когда в воздухе возникает пыльца растения-аллергена, что является настоящим испытанием для людей, страдающих поллинозом. Ряд рекомендаций был опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем в воздухе при помощи специализированных ресурсов в сети Интернет и мобильных приложений. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время, в зависимости от погодных условий», — посоветовали в ведомстве.

Аллергикам, по словам представителей ведомства, рекомендуется уменьшить время пребывания на открытом воздухе, избегать выездов на природу, держать окна закрытыми, использовать специальные фильтры для очистки воздуха, а также ежедневно проводить влажную уборку. После возращения с улицы нужно принять душ, сменить одежду, прополоскать рот, промыть глаза и нос физраствором.

«Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве порекомендовали не употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, зелень, специи, квас, мед.

«Вне сезона цветения растений ведите активный образ жизни. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, получайте как можно больше позитивных эмоций и впечатлений», - говорится на сайте.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Евгения Маевская заявила в разговоре со «Звездой», что полностью гипоаллергенных продуктов нет. Она уточнила, что реакция на ту или иную пищу определяется индивидуальными особенностями организма.

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