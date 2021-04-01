Армия Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с армянским коллегой вопросы безопасности Андрей Аркадьев В ходе беседы речь шла об обеспечении региональной безопасности и проведении миротворческой операции. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. В ходе беседы речь шла об обеспечении региональной безопасности и проведении миротворческой операции, отметили в Министерстве обороны РФ. Ранее главы Генштабов ВС России и Туркменистана Валерий Герасимов и Акмурат Анеметов обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран. Накануне, 31 марта, начальники штабов российских и американских Вооруженных сил провели телефонные переговоры. Герасимов и Марк Милли обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика