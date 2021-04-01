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Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с армянским коллегой вопросы безопасности

Андрей Аркадьев
17:33 01.04.2021
В ходе беседы речь шла об обеспечении региональной безопасности и проведении миротворческой операции.
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с армянским коллегой вопросы безопасности
© Фото: Минобороны России
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Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы речь шла об обеспечении региональной безопасности и проведении миротворческой операции, отметили в Министерстве обороны РФ.

Ранее главы Генштабов ВС России и Туркменистана Валерий Герасимов и Акмурат Анеметов обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.

Накануне, 31 марта, начальники штабов российских и американских Вооруженных сил провели телефонные переговоры. Герасимов и Марк Милли обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

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