Главы Генштабов ВС России и Туркменистана обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран
Рабочие встречи состоялись сегодня, 1 апреля.
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Начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов и замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретились с замминистра обороны – начальником Генштаба ВС Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым.
В ходе данных встреч обсуждались текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана, сообщает Министерство обороны РФ.
Накануне, 31 марта, Герасимов обсудил по телефону ряд вопросов с коллегой из США Марком Милли.