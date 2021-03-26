В Минфине считают неизбежным рост ставок по кредитам

Процентные ставки в России будут расти. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, это неизбежно.

«Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% - мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать», - сказал он.

Причиной, отметил Моисеев, стало повышение ключевой ставки на прошлой неделе. Замминистра финансов уточнил, что для многих это является «холодным душем».

«Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит», - уточнил он.

Ключевую ставку Банк России повысил на 0,25 процентных пункта (до 4,5%) 19 марта. Это произошло впервые с декабря 2018 года. Также регулятор не исключил дальнейшего повышения на следующих заседаниях.

Напомним, что ключевая ставка - это один из инструментов денежно-кредитной политики, то есть ее повышение приводит к росту банковских ставок по кредитам и снижению инфляции.