В Госдуму внесен законопроект о праве медиков на досрочную пенсию

Ранее зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у медиков, которые работали с пациентами, инфицированными COVID-19, появится возможность досрочного выхода на пенсию. Один месяц работы у такой категории медицинских работников будет приравнен к трем. По ее словам, это также поспособствует досрочному выходу специалистов на пенсию.

Изменения в законопроект предусматривают досрочное право медиков на назначении пенсии. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ закрепляет право «на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях», говорится в пояснительной записке.