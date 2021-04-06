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В Госдуму внесен законопроект о праве медиков на досрочную пенсию

Олеся Степакова
16:49 06.04.2021
Документ предусматривает право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, которые осуществляют лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях, а не только в учреждениях здравоохранения.
В Госдуму внесен законопроект о праве медиков на досрочную пенсию
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Ранее зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у медиков, которые работали с пациентами, инфицированными COVID-19, появится возможность досрочного выхода на пенсию.  Один месяц работы у такой категории медицинских работников будет приравнен к трем. По ее словам, это также поспособствует досрочному выходу специалистов на пенсию.

Изменения в законопроект предусматривают досрочное право медиков на назначении пенсии. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ закрепляет право «на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях», говорится в пояснительной записке.

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