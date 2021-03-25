Ракета «Союз-2.1Б» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракета «Союз-2.1Б» со спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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