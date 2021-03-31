В стране и мире К месту строительства «Северного потока-2» прибыл трубоукладчик «Академик Черский» Алексей Курильченко На месте укладки уже работает российское судно «Фортуна». © Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress Читайте нас на: Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту работ по укладке трубопровода «Северный поток-2». Об этом журналистам сообщили в компании Nord Stream 2 AG. «Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ», - цитирует сообщение компании агентство ТАСС. «Академик Черский» выдвинулся к территориальным водам Дании 30 марта. Когда корабль закончит необходимую подготовку, он возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока-2». На месте уже работает российское судно «Фортуна», которое достраивает в Дании вторую ветку газопровода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика