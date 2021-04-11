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Диетолог объяснила опасность чая и кофе для похудения

Вадим Синицын
05:02 11.04.2021
Масса тела после употребления таких напитков действительно может стать меньше. Однако произойдет это не за счет исчезновения жировой ткани.
Диетолог объяснила опасность чая и кофе для похудения
© Фото: pixabay
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Специализированные кофе и чай для похудения могут представлять угрозу для здоровья. Это связано с тем, что данные продукты в первую очередь являются слабительными или мочегонными средствами.

Как рассказала врач-диетолог Ксения Селезнева, масса тела после употребления таких напитков действительно может стать меньше. Однако произойдет это не за счет исчезновения жировой ткани, а за счет потери воды, причем вместе с ней организм потеряет важные микроэлементами.

Эксперт подчеркнула, что злоупотребление подобными напитками может привести к нарушению ритма сердца.

«Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому», - рассказала диетолог в беседе с агентством «Прайм».

Ранее диетолог Михаил Гинзбург развенчал миф о пользе грейпфрута для фигуры и призвал внимательно относиться к своему питанию. Золотым правилом любой диеты, напомнил ученый, является умеренность в еде и физическая активность.

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