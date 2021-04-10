Врач назвал идеальный рецепт для худеющих

В ежедневном рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а его самого здоровым и энергичным. В этом уверен диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В разговоре со «Звездой» он развенчал миф о пользе грейпфрута для фигуры и призвал внимательно относиться к своему питанию.

«Он довольно полезный плод, там много пиктинов, аскорбиновой кислоты, но вес он не снижает. Он содержит горечи, органические кислоты, которые скорее раздражают пищеварительный тракт и повышают аппетит. Он лишь отчасти стимулирует расход энергии, что перекроется увеличением потребления пищи. Грейпфрут при похудении скорее полезен, но употреблять его надо после еды», - считает Гинзбург.

Золотым правилом любой диеты, напоминает ученый, является умеренность в еде и физическая активность. Особенно это касается прекрасной половины человечества, обратил внимание диетолог, так как именно женщины чаще всего недовольны своей фигурой и стремятся сбросить вес.

«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры. Очень важно для женщин категории 40+ обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком. В этом возрасте энергетический обмен теряет пластичность. Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть, человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет», - констатировал ученый.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала о пользе семян чиа, которые способствуют очищению организма. Семена можно добавлять в йогурты или смузи. По словам врача, похудеть, употребляя такие семена, можно, если при этом будет соблюдена низкокалорийная диета. Также они помогут в борьбе с лишним весом, если их добавить в молочные продукты, жирность которых составляет ниже 6%, но не менее 3.2%.