СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в открытый доступ

База данных SQL, содержащая более 1,3 миллиона учетных записей пользователей сервиса Clubhouse, оказалась опубликована в открытом доступе на популярном форуме. Об этом пишет издание CyberNews.

По данным СМИ, речь идет именно об аккаунтах упомянутой выше социальной сети. Опубликованная информация не содержит конфиденциальных сведений - таких, как данные кредитных карт.

Полученные данные злоумышленники для проведения целевых фишинговых атак или других нарушений с использованием социальной инженерии. Представители издания связались с компанией, но на текущий момент там на запрос журналистов не ответили.

Ранее в Facebook объяснили причину последних взломов. По данным социальной сети, все дело в виртуальной лазейке, которой киберпреступники воспользовались еще в 2019 году, но проблема не была полностью устранена. До этого стало известно о краже данных пятисот миллионов пользователей из 106 стран, в том числе из России.